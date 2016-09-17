"Лион" объяснил, почему отказался от Адебайора

"Лион" на своем официальном сайте объявил о прекращении переговоров с нападающим Эмманюэлем Адебайором. Клуб хотел с помощью 32-летнего тоголезца заменить травмированного Александра Ляказетта.

– "Лион" решил завершить переговоры с Адебайором, которые велись с начала недели, – говорится в заявлении. – Мы искали форварда в связи с травмой Ляказетта. Однако нам удалось подписать молодого перспективного Жана-Филиппа Матета. Тогда как Адебайор отмечал, что хочет со сборной Того поучаствовать в Кубке Африки в начале 2017 года. Мы потеряли бы его на месяц-два. Хотим напомнить, что в ближайшее время в строй вернутся Фекир и Вальбуэна, так что тренерский штаб удовлетворен комплектованием команды.