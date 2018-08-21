"Лион" купил защитника "Манчестер Сити"

"Лион" на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником "Манчестер Сити" Джейсоном Денайером. Соглашение между "ткачами" и 23-летним бельгийцем рассчитано до лета 2022 года.

Игрок обороны находится в системе "горожан" с 2014 года, но за это время не сыграл за основной состав ни одного матча. В разные годы он выступал на правах аренды в "Селтике", "Галатасарае" и "Сандерленде".