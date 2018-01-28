19:50 | Футбол — Трансферы

"Лестер" не блокировал аренду Мусы в ЦСКА

Ахмед МУСА. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
Ахмед МУСА. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
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По данным "СЭ", информация нигерийского сайта scorenigeria.com.ng о том, что "Лестер" заблокировал переход нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА, не соответствует действительности.

Сделка между английским и московским клубами может завершиться на будущей неделе и остаток сезона 25-летний футболист проведет в составе армейцев на правах аренды.

Напомним, что scorenigeria.com.ng утверждает: "Лестер" настаивает на продаже форварда, а отдавать его в аренду якобы не намерен. (Вячеслав КОРОТКИН)

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СМИ: "Лестер" заблокировал аренду Мусы в ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Al Rains

71 В тройке и первым можно(и нужно стремиться) стать...мы уже доказывали, что отрыв в 10 очков за 10 игр не фатален...я про минимально приемлемый результат...а не про тройку гнедых;))

20:37

71

Al Rains 71... Готов сбрить Газзаеву усы...если с приходом Мусы по итогам чемпа будем в тройке)))..................а, зачем?)). Почему только в тройке, а не вторые, например?))... и это.. только дураки самоуверенны.. умные всегда в сомнении)))

20:27

sv55

гинер развел Лестер на 18 лимонов фунтиков)))))

20:24

Al Rains

71... Готов сбрить Газзаеву усы...если с приходом Мусы по итогам чемпа будем в тройке)))

20:22

БэнД

Я всегда говорил, что этот сайт годен лишь для того, чтобы зайти и отложить какаху на форуме ))

20:20

Jean4

Вот и 2 новости из ничего получились.

20:18

71

Al Rains А зря..............почему зря? ему играть надо, а не на лавке сидеть. ЧМ не за горами. Тем более играл у нас, всех знает + Лига европы все же.

20:16

Al Rains

А зря...

20:03

Бергкамп 10

перейдет он уж точно 100 %

19:55