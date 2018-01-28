"Лестер" не блокировал аренду Мусы в ЦСКА

По данным "СЭ", информация нигерийского сайта scorenigeria.com.ng о том, что "Лестер" заблокировал переход нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА, не соответствует действительности.
Сделка между английским и московским клубами может завершиться на будущей неделе и остаток сезона 25-летний футболист проведет в составе армейцев на правах аренды.
Напомним, что scorenigeria.com.ng утверждает: "Лестер" настаивает на продаже форварда, а отдавать его в аренду якобы не намерен. (Вячеслав КОРОТКИН)
Все о возвращении Мусы в ЦСКА //
Английский журналист: "Муса не отработал вложенные 18 миллионов" //
СМИ: "Лестер" заблокировал аренду Мусы в ЦСКА
Al Rains
71 В тройке и первым можно(и нужно стремиться) стать...мы уже доказывали, что отрыв в 10 очков за 10 игр не фатален...я про минимально приемлемый результат...а не про тройку гнедых;))
20:37
71
Al Rains 71... Готов сбрить Газзаеву усы...если с приходом Мусы по итогам чемпа будем в тройке)))..................а, зачем?)). Почему только в тройке, а не вторые, например?))... и это.. только дураки самоуверенны.. умные всегда в сомнении)))
20:27
sv55
гинер развел Лестер на 18 лимонов фунтиков)))))
20:24
Al Rains
71... Готов сбрить Газзаеву усы...если с приходом Мусы по итогам чемпа будем в тройке)))
20:22
БэнД
Я всегда говорил, что этот сайт годен лишь для того, чтобы зайти и отложить какаху на форуме ))
20:20
Jean4
Вот и 2 новости из ничего получились.
20:18
71
Al Rains А зря..............почему зря? ему играть надо, а не на лавке сидеть. ЧМ не за горами. Тем более играл у нас, всех знает + Лига европы все же.
20:16
Al Rains
А зря...
20:03
Бергкамп 10
перейдет он уж точно 100 %
19:55