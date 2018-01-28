"Лестер" не блокировал аренду Мусы в ЦСКА

По данным "СЭ", информация нигерийского сайта scorenigeria.com.ng о том, что "Лестер" заблокировал переход нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА, не соответствует действительности.

Сделка между английским и московским клубами может завершиться на будущей неделе и остаток сезона 25-летний футболист проведет в составе армейцев на правах аренды.

Напомним, что scorenigeria.com.ng утверждает: "Лестер" настаивает на продаже форварда, а отдавать его в аренду якобы не намерен. (Вячеслав КОРОТКИН)

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СМИ: "Лестер" заблокировал аренду Мусы в ЦСКА