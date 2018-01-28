Английский журналист: "Муса не отработал вложенные 18 миллионов"

Обозреватель Leicester Mercury Джеймс Шарп поделился с "СЭ" мнением о том, почему у нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы не получилось заиграть в Англии. В ближайшие дни 25-летний нигериец может перейти в ЦСКА.

– Муса пришел в "Лестер" летом 2016-го, когда наш клуб был действующим чемпионом Англии, – начал Шарп. – Заплатили 18 миллионов фунтов стерлингов, так что он стал самой дорогой покупкой в истории клуба. На тот момент мне казалось, что Муса нужен "Лестеру". Я даже на радио назвал эту сделку отличной. По оснащению Муса очень похож на Варди – быстрый, юркий, прямолинейный… Во время предсезонного турне "Лестер" играл с "Барселоной" и забил два фантастических мяча. В тот день все подумали: Муса принесет команде успех.

– В чем же проблема?

– Клаудио Раньери говорил об адаптации и о темповой разнице между чемпионатами Англии и России. Я согласен, но дело не только в этом. Муса оказался в заложниках своей универсальности: его ставили то на один фланг, то на другой, то в центр. Из-за этого он не мог приспособиться. Еще нигерийцу явно не хватало физической подготовки – скорость есть, но он очень часто проигрывал единоборства. Когда Раньери уволили, Мусе стало еще хуже: Крэйг Шекспир перестал даже вносить его заявку. Махрез, Олбрайтон, Грэй, Варди, Окадзаки, Слимани – кто угодно, но только не он. Свои 18 миллионов Муса не отработал совсем.

– Почему же он не ушел летом? Было же предложение от "Халла" Слуцкого.

– Муса не хотел играть в чемпионшипе. Этот переход был выгоден всем – и "Халлу", и "Лестеру", но сам Муса отказался. Думаю, Слуцкий был разочарован, он рассчитывал на этот трансфер. (Гоша ЧЕРНОВ)

Муса в ЦСКА: идеальный трансфер или бег по кругу? //

От Вагнера до Мусы. Все нападающие, которые возвращались в ЦСКА