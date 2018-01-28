Английский журналист: "Муса не отработал вложенные 18 миллионов"

Обозреватель Leicester Mercury Джеймс Шарп поделился с "СЭ" мнением о том, почему у нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы не получилось заиграть в Англии. В ближайшие дни 25-летний нигериец может перейти в ЦСКА.
– Муса пришел в "Лестер" летом 2016-го, когда наш клуб был действующим чемпионом Англии, – начал Шарп. – Заплатили 18 миллионов фунтов стерлингов, так что он стал самой дорогой покупкой в истории клуба. На тот момент мне казалось, что Муса нужен "Лестеру". Я даже на радио назвал эту сделку отличной. По оснащению Муса очень похож на Варди – быстрый, юркий, прямолинейный… Во время предсезонного турне "Лестер" играл с "Барселоной" и забил два фантастических мяча. В тот день все подумали: Муса принесет команде успех.
– В чем же проблема?
– Клаудио Раньери говорил об адаптации и о темповой разнице между чемпионатами Англии и России. Я согласен, но дело не только в этом. Муса оказался в заложниках своей универсальности: его ставили то на один фланг, то на другой, то в центр. Из-за этого он не мог приспособиться. Еще нигерийцу явно не хватало физической подготовки – скорость есть, но он очень часто проигрывал единоборства. Когда Раньери уволили, Мусе стало еще хуже: Крэйг Шекспир перестал даже вносить его заявку. Махрез, Олбрайтон, Грэй, Варди, Окадзаки, Слимани – кто угодно, но только не он. Свои 18 миллионов Муса не отработал совсем.
– Почему же он не ушел летом? Было же предложение от "Халла" Слуцкого.
– Муса не хотел играть в чемпионшипе. Этот переход был выгоден всем – и "Халлу", и "Лестеру", но сам Муса отказался. Думаю, Слуцкий был разочарован, он рассчитывал на этот трансфер. (Гоша ЧЕРНОВ)
Муса в ЦСКА: идеальный трансфер или бег по кругу? //
От Вагнера до Мусы. Все нападающие, которые возвращались в ЦСКА
- Барселона (Футбол)
- Леонид Слуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Клаудио Раньери
- Халл Сити
- Лестер
- Ахмед Муса
- Джейми Варди
Jean4
Он, что не знал, что те, кто уходит от Гинера, никогда не отрабатывают вложенные в них деньги?
20:34
71
Коновалл warning_CSKA_is_here----------------------А ты считаешь, что отработал?..............................к сожалению (для Мусы), Раньери почти сразу убрали..так бывает, что игрок не подходит под схему нового тренера..но.. для нас это прекрааасно). Так тебе, наверное, понятнее.
20:10
71
Коновалл 71 Коновалл......................вот чего тебе дался трансфер Мусы, ну ей Богу() у, вас в поросятне своих проблем нет чтоли?. Ну, ведь под каждой статьей о Мусе, твои комменты)) 19:21--------------------------------И твои. Мне теперь чито, абацрацца? Ваших тож на спартаковских ветках, как грязи. Просто настроение хорошее. Вот, потроллить вас решил. Первый трансфер за два года все ж-таки. А вы и ведетесь. ....................да тролли, ради Бога)) только не обсер.ся по понятным причинам)
20:07
Slim Taller
Так что,теперь и внуки его будут отрабатывать?! Это рабство какое-то.Никто не заставлял платить 18 миллионов.А у Гинера это цирковой трюк,когда все проданные за огромные деньги приходят назад за копейки.Это нужно евреем родиться.
20:02
Коновалл
warning_CSKA_is_here Коновалл, я ни слова не сказал про то, отработал он или нет, тут очевидно все. Я говорил о том, что СЭ переводит вчерашние новости, а сегодняшние они игнорят. 19:39-------------------------------Не прочитали ишо. Не все же так скурпулезно, как ты, мониторят эту сделку.
19:57
Коновалл
На торгах Ахмед Муса------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- За три центнера овса,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продается натурально.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вот такие чудеса!
19:54
warning_CSKA_is_here
Коновалл, я ни слова не сказал про то, отработал он или нет, тут очевидно все. Я говорил о том, что СЭ переводит вчерашние новости, а сегодняшние они игнорят.
19:39
Коновалл
warning_CSKA_is_here----------------------А ты считаешь, что отработал?
19:34
Коновалл
warning_CSKA_is_here Коновалл, у тебя с головой проблемы? или просто пернуть тут решил? 19:09---------------------Тибе видне. Как решишь, так и будит.
19:32
Коновалл
71 Коновалл......................вот чего тебе дался трансфер Мусы, ну ей Богу() у, вас в поросятне своих проблем нет чтоли?. Ну, ведь под каждой статьей о Мусе, твои комменты)) 19:21--------------------------------И твои. Мне теперь чито, абацрацца? Ваших тож на спартаковских ветках, как грязи. Просто настроение хорошее. Вот, потроллить вас решил. Первый трансфер за два года все ж-таки. А вы и ведетесь.
19:31
tulupp
Это ж Гиннер, вы еще не поняли.
19:22
71
Коновалл......................вот чего тебе дался трансфер Мусы, ну ей Богу() у, вас в поросятне своих проблем нет чтоли?. Ну, ведь под каждой статьей о Мусе, твои комменты))
19:21
warning_CSKA_is_here
Коновалл, у тебя с головой проблемы? или просто пернуть тут решил?
19:09
Коновалл
warning_CSKA_is_here http://www.leicestermercury.co.uk/sport/football/transfer-news/leicester-city-striker-expected-complete-1130073 а что это не переведете, СЭксовские ребятки? или только вчерашнюю хрень способны в массы нести? а? 18:55---------------------------------Так скакать от восторга, что к вам возвращается игрок, который не провел в этом сезоне ни одной минуты на поле. Да, видно совсем достало вас безденежье, реаниматологи.
19:06