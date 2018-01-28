СМИ: "Лестер" заблокировал аренду Мусы в ЦСКА

По информации Vanguard, "Лестер" заблокировал возвращение форварда Ахмеда Муса в ЦСКА на правах аренды. Отмечается, что английский клуб заинтересован лишь в полноценном трансфере 25-летнего футболиста.
Сам игрок был не против вернуться в российский клуб, но его и агентов больше интересуют варианты в Англии, либо серьезные предложения из Европы.
Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, завоевать национальный кубок и два Суперкубка страны.
pahom-17
эхэхэ... а когда-то Гинера называл папой...не хочет он к папочке ...не признает родство...да оно и так видно...разве что глаза одинаковые...
19:57
Al Rains
Бергкамп 10 ....Гарантий нет...сомнительно, что человек, проводящий год на банке усилит...а болелы никогда не упрекнут за ставку на своих...имхо и не только;)
19:57
Бергкамп 10
Al Rains к сожалению воспитанники не усиливают..Муса очевидно сильнее
19:50
Mark Krass
Гаттузо Крут!!!!!!#!, твоя безграмотность зашкаливает. Чурки из Средней Азии владеют русским языком лучше тебя немытого россиянина из славного Города-Героя Ленинграда.Стыд и позор тебе, твоим предкам и твоему учителю русского языка.Не пиши тут ничего, птушник.
19:45
Al Rains
Уверен, надо продолжать своим воспитанникам доверять...Муса, при всём уважении к заслугам перед клубом, не факт, что усилит игру...тем более короткая аренда...дядь Жень...семь раз отмерь...)
19:40
pahom-17
саксы как всегда..главное не в Россию....
19:35
П_о_в_а_р
Да какая разница. Спартак всё равно чемпион.
19:00
ravilius777
Гинер пытается его арендовать с правом не платить)
18:58
Коновалл
71 Коновалл 71============= А, боятся Ахмедушку, боятся)) ишь , как всполошились)) 18:10--------------------------- Кто боится? Просвети, умник...................а, чего вам тогда до этого трансфера? вот мне наплевать, перешел к вам серб Максимович или нет.. перешел, ну и перешел. 18:19===================== Ну, ежели так, тады ой, боимси!
18:56
Бергкамп 10
Гаттузо Крут!!!!!!#! как думаешь Промес не разучился играть? мне кажется да, в Саутгемтоне будет сидеть на лавке под Буфалем и Редмондтом
18:40
Гаттузо Крут!!!!!!#!
да плевать на это черное дерево. Он уже и играть-то разучился ,все больше по пабам шатается. Смешные вы пидальные.
18:36
клад555
Гаттузо Крут!!!!!!#! боишься засранец!
18:29
SpaMan
Гинер забыл заплатить?
18:27
71
Коновалл 71============= А, боятся Ахмедушку, боятся)) ишь , как всполошились)) 18:10--------------------------- Кто боится? Просвети, умник...................а, чего вам тогда до этого трансфера? вот мне наплевать, перешел к вам серб Максимович или нет.. перешел, ну и перешел.
18:19
Бергкамп 10
100 % утка!!!100 % уйдет в аренду, а для Мусы она нужна как глоток воздуха сейчас. А Лестер точно припятствовать не будет. Просто не понятно почему он даже в заявку не проходит. ЦСКА его подпишет в эти два дня
18:17
Коновалл
71============= А, боятся Ахмедушку, боятся)) ишь , как всполошились)) 18:10--------------------------- Кто боится? Просвети, умник.
18:13
71
А, боятся Ахмедушку, боятся)) ишь , как всполошились))
18:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
То ли секас лажает ,то ли пидальные демагоги вруть. Одно из двух. Хотя итог один. Никто за так в стойло ехать не хочет. Агент прав. Ему плошка овса за аренду не сдалась. Удачный трансфер опять гинерок провернул.....
18:07
Бу-га-га!
Гоша Чернов небось опять лже-агентов разоблачил.
17:59
Жорик Вартанов
отскочили бакланы
17:58
71
Пока нет официальной инфы, фигня это все, тем более от СМИ) торгуются небось()
17:57
STAVR017
Господа, я не понял объясните, что происходит, аренда Мусы накрылась ?????
17:54
Коновалл
Ибо нех...
17:53
Jean4
Утка!
17:53
suomi257
да и не усилил бы он сейчас однозначно!
17:52
Alex.S
Зачем я, Мусёнка, тебя продаю? Мусёнку свою не продам никому - Такая скотина нужна самому!
17:52
warning_CSKA_is_here
https://www.vanguardngr.com/2018/01/leicester-block-loan-deal-musa/ мда, умно вчерашнее переводить, клованы
17:49
sv55
вот это поворот судьбы)))))
17:41