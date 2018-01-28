СМИ: "Лестер" заблокировал аренду Мусы в ЦСКА

По информации Vanguard, "Лестер" заблокировал возвращение форварда Ахмеда Муса в ЦСКА на правах аренды. Отмечается, что английский клуб заинтересован лишь в полноценном трансфере 25-летнего футболиста.

Сам игрок был не против вернуться в российский клуб, но его и агентов больше интересуют варианты в Англии, либо серьезные предложения из Европы.

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, завоевать национальный кубок и два Суперкубка страны.

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