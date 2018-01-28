17:35 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Лестер" заблокировал аренду Мусы в ЦСКА

Ахмед МУСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Ахмед МУСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации Vanguard, "Лестер" заблокировал возвращение форварда Ахмеда Муса в ЦСКА на правах аренды. Отмечается, что английский клуб заинтересован лишь в полноценном трансфере 25-летнего футболиста.

Сам игрок был не против вернуться в российский клуб, но его и агентов больше интересуют варианты в Англии, либо серьезные предложения из Европы.

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, завоевать национальный кубок и два Суперкубка страны.

Таблица переходов РФПЛ

28
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КОММЕНТАРИИ (28)
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pahom-17

эхэхэ... а когда-то Гинера называл папой...не хочет он к папочке ...не признает родство...да оно и так видно...разве что глаза одинаковые...

19:57

Al Rains

Бергкамп 10 ....Гарантий нет...сомнительно, что человек, проводящий год на банке усилит...а болелы никогда не упрекнут за ставку на своих...имхо и не только;)

19:57

Бергкамп 10

Al Rains к сожалению воспитанники не усиливают..Муса очевидно сильнее

19:50

Mark Krass

Гаттузо Крут!!!!!!#!, твоя безграмотность зашкаливает. Чурки из Средней Азии владеют русским языком лучше тебя немытого россиянина из славного Города-Героя Ленинграда.Стыд и позор тебе, твоим предкам и твоему учителю русского языка.Не пиши тут ничего, птушник.

19:45

Al Rains

Уверен, надо продолжать своим воспитанникам доверять...Муса, при всём уважении к заслугам перед клубом, не факт, что усилит игру...тем более короткая аренда...дядь Жень...семь раз отмерь...)

19:40

pahom-17

саксы как всегда..главное не в Россию....

19:35

П_о_в_а_р

Да какая разница. Спартак всё равно чемпион.

19:00

ravilius777

Гинер пытается его арендовать с правом не платить)

18:58

Коновалл

71 Коновалл 71============= А, боятся Ахмедушку, боятся)) ишь , как всполошились)) 18:10--------------------------- Кто боится? Просвети, умник...................а, чего вам тогда до этого трансфера? вот мне наплевать, перешел к вам серб Максимович или нет.. перешел, ну и перешел. 18:19===================== Ну, ежели так, тады ой, боимси!

18:56

Бергкамп 10

Гаттузо Крут!!!!!!#! как думаешь Промес не разучился играть? мне кажется да, в Саутгемтоне будет сидеть на лавке под Буфалем и Редмондтом

18:40

Гаттузо Крут!!!!!!#!

да плевать на это черное дерево. Он уже и играть-то разучился ,все больше по пабам шатается. Смешные вы пидальные.

18:36

клад555

Гаттузо Крут!!!!!!#! боишься засранец!

18:29

SpaMan

Гинер забыл заплатить?

18:27

71

Коновалл 71============= А, боятся Ахмедушку, боятся)) ишь , как всполошились)) 18:10--------------------------- Кто боится? Просвети, умник...................а, чего вам тогда до этого трансфера? вот мне наплевать, перешел к вам серб Максимович или нет.. перешел, ну и перешел.

18:19

Бергкамп 10

100 % утка!!!100 % уйдет в аренду, а для Мусы она нужна как глоток воздуха сейчас. А Лестер точно припятствовать не будет. Просто не понятно почему он даже в заявку не проходит. ЦСКА его подпишет в эти два дня

18:17

Коновалл

71============= А, боятся Ахмедушку, боятся)) ишь , как всполошились)) 18:10--------------------------- Кто боится? Просвети, умник.

18:13

71

А, боятся Ахмедушку, боятся)) ишь , как всполошились))

18:10

Гаттузо Крут!!!!!!#!

То ли секас лажает ,то ли пидальные демагоги вруть. Одно из двух. Хотя итог один. Никто за так в стойло ехать не хочет. Агент прав. Ему плошка овса за аренду не сдалась. Удачный трансфер опять гинерок провернул.....

18:07

Бу-га-га!

Гоша Чернов небось опять лже-агентов разоблачил.

17:59

Жорик Вартанов

отскочили бакланы

17:58

71

Пока нет официальной инфы, фигня это все, тем более от СМИ) торгуются небось()

17:57

STAVR017

Господа, я не понял объясните, что происходит, аренда Мусы накрылась ?????

17:54

Коновалл

Ибо нех...

17:53

Jean4

Утка!

17:53

suomi257

да и не усилил бы он сейчас однозначно!

17:52

Alex.S

Зачем я, Мусёнка, тебя продаю? Мусёнку свою не продам никому - Такая скотина нужна самому!

17:52

warning_CSKA_is_here

https://www.vanguardngr.com/2018/01/leicester-block-loan-deal-musa/ мда, умно вчерашнее переводить, клованы

17:49

sv55

вот это поворот судьбы)))))

17:41