11:24 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Лестер" может приобрести Джексона Мартинеса

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Нападающий "Гуанчжоу Эвергранд" Джексон Мартинес может перейти в "Лестер", сообщает Sky Italia. В связи с ужесточением лимита на легионеров в чемпионате Китая колумбиец выпал из обоймы основных игроков своей команды. Экс-форвард "Атлетико", не входящий в планы главного тренера команды Луиза Фелипе Сколари, планирует найти новый клуб до закрытия трансферного окна.

Интерес "Лестера" к Мартинесу вызван вероятным уходом Ислама Слимани в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а также возможным переходом Леонардо Ульоа в "Алавес".

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Материалы REN-TV

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