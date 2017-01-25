"Лестер" может приобрести Джексона Мартинеса

Нападающий "Гуанчжоу Эвергранд" Джексон Мартинес может перейти в "Лестер", сообщает Sky Italia. В связи с ужесточением лимита на легионеров в чемпионате Китая колумбиец выпал из обоймы основных игроков своей команды. Экс-форвард "Атлетико", не входящий в планы главного тренера команды Луиза Фелипе Сколари, планирует найти новый клуб до закрытия трансферного окна.

Интерес "Лестера" к Мартинесу вызван вероятным уходом Ислама Слимани в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а также возможным переходом Леонардо Ульоа в "Алавес".