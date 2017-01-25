Клуб Каннаваро и Витселя предложил за форварда "Лестера" 40 миллионов евро

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может стать игроком "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Согласно Sky Italy, за алжирца клуб из Китая предложил 40 миллионов евро.

Отметим, что главным тренером новичков китайского чемпионата является экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро. Кроме того, зимой из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель. По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на продаже Витселя 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.