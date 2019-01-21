"Лацио" просит у "Зенита" 10 миллионов евро за Баделя

Как стало известно "СЭ", "Лацио" намерен получить от "Зенита" 10 миллионов евро за переход в клуб из Санкт-Петербурга, центрального хавбека Милана Баделя, которому в феврале исполнится 30 лет.

Напомним, что сине-бело-голубые проявляли интерес к хорвату летом прошлого года, когда полузащитник имел статус свободного агента. Однако футболист выбрал римскую команду, подписав четырехлетний контракт. Портал transfermarkt.de оценивает Баделя в 13 миллионов евро. В этом сезоне он провел в составе "Лацио" 11 матчей в серии А.

"Зенит" рассматривает серебряного призера ЧМ-2018 (3 матча, 1 забитый мяч, 1 голевая передача на турнире) в качестве замены Леандро Паредесу – в ближайшее время 24-летний аргентинец может перейти в "ПСЖ". (Игорь Новиков)

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