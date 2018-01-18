Криштиану Роналду может стать одноклубником Витселя

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду интересен "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Как сообщает Sky Sports, 32-летний португалец хочет уехать из столицы Испании, чем может воспользоваться китайский клуб.

Отметим, что за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступает бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витцель. По итогам прошлого сезона клуб занял третье место в чемпионате Китая.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Кроме того, на его счету шесть игр в Лиге чемпионов, девять голов и одна голевая передача.