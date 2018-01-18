07:34 | Футбол — Трансферы

Криштиану Роналду может стать одноклубником Витселя

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду интересен "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Как сообщает Sky Sports, 32-летний португалец хочет уехать из столицы Испании, чем может воспользоваться китайский клуб.

Отметим, что за "Тяньцзинь Цюаньцзяньвыступает бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витцель. По итогам прошлого сезона клуб занял третье место в чемпионате Китая.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Кроме того, на его счету шесть игр в Лиге чемпионов, девять голов и одна голевая передача.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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letmebetomorrow

Вот там ему самое место: пусть китайским девочкам вешает на уши лапшу, про то, что забивать это у него в крови, контракт с клубом это предмет престижа. Сам футболист тоже всеми силами показывает, что он больше предмет роскоши, необоснованно дорогой и совершенно бесполезный, с которого неужно пылинки сдувать. А как с футболиста с него толку как с козла молока.

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