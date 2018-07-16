Криштиану Роналду: "Хочу быть примером для других людей"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хочет быть примером для других людей. 33-летний португалец перешел в туринский клуб 10 июля, заключив 4-летний контракт.

- Я хочу быть примером для остальных и как футболист, и как человек, - сказал Роналду на пресс-конференции. - Хочу усердно работать, помогать молодежи, при этом оставаясь самим собой. Надеюсь порадовать болельщиков "Ювентуса" завоеванием новых трофеев.

Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.