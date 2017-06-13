"Краснодар" объявил о трансфере Янбаева

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о заключении контракт с защитником Ренатом Янбаевым. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан на два года. Напомним, что в клуб он перешел в статусе свободного агента, так как ранее истекло его соглашение с "Локомотивом".

За железнодорожников футболист провел 237 матчей, в которых отметился двумя голами и 17 голевыми передачами. Также на его счету 13 игр за "Зенит", в которых он забил один мяч, и 12 матчей за "Кубань" (1 гол).