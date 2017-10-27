Клуб Халка хочет купить Иммобиле за 70 миллионов евро

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле может вскоре перебраться в чемпионат Китая. Как сообщает Gazzetta dello Sport, "Шанхай Шанган" готов заплатить за 27-летнего итальянца около 70 миллионов евро. Самому игроку предложен контракт с зарплатой в 6,5 миллиона евро за сезон. Трансфер может состояться уже в январе.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, за "Шанхай Шанган" выступают Халк, Одил Ахмедов и Оскар, которые ранее играли за "Зенит", "Краснодар" и "Челси" соответственно.