Итальянский агент сообщил, что Месси может перейти в "Интер"

Итальянский агент Алессио Сундас отметил, что ведет переговоры о возможном переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в "Интер".

- В последние дни я обменивался письмами с генеральным директором "Барселоны" и отцом Месси, - приводит Football Italia слова Сундаса. - Их ответы не были столь категоричными, как в прошлый раз. Поэтому я могу предположить, что существует шанс увидеть Месси в чемпионате Италии.

Сначала я хотел провести этот трансфер в "Наполи", потому что Месси - единственный, кто может повторить историю Марадоны. Но не все клубы могут себе такое позволить. "Интер" является единственным претендентом на Месси. Этот трансфер был бы подобен тому, что сделал "Ювентус" с Роналду.