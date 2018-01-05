18:38 | Футбол — Трансферы

"Интер", "Зенит" и "Арсенал" интересуются форвардом "Ахмата"

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Нападающий "Ахмата" Лео Жаба может покинуть клуб, сообщает Calciomercato. По информации источника, 19-летний игрок входит в сферу интересов "Интера", "Зенита" и "Арсенала". Сумма трансфера форварда оценивается в шесть миллионов евро.

Также отмечается, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены Алексису Санчесу, который может сменить клуб этой зимой.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне Жаба провел 20 матчей и забил три гола.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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SpaMan

Кто такие Арсенал и Интер? Я что то слышал о них, но не уверен.

22:25

w77ww

Вроде не 1 апреля сегодня.

21:39

Player124

Это даже не смешно.

20:37

MMT

Кто б что не звиздел, нап очень классный. Но на замену Санчесу?

19:55

punch_s

Арсен, что с тобой? Арсен? Арсен!

19:52

Alukard1349

Интересно,а кто эти слухи распространяет,сам то в них верит)?!

19:40

snapdragon625

жабе место в питерском болоте

19:24

Русский

Тульский Арсенал, бакинский Интер...

19:22

henri71

Ну конечно, господа, кроме Жабы никто)

18:53

shpasic

вроде, не 1 апреля)

18:47