"Интер", "Зенит" и "Арсенал" интересуются форвардом "Ахмата"

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба может покинуть клуб, сообщает Calciomercato. По информации источника, 19-летний игрок входит в сферу интересов "Интера", "Зенита" и "Арсенала". Сумма трансфера форварда оценивается в шесть миллионов евро.

Также отмечается, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены Алексису Санчесу, который может сменить клуб этой зимой.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне Жаба провел 20 матчей и забил три гола.

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