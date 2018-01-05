"Интер", "Зенит" и "Арсенал" интересуются форвардом "Ахмата"

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба может покинуть клуб, сообщает Calciomercato. По информации источника, 19-летний игрок входит в сферу интересов "Интера", "Зенита" и "Арсенала". Сумма трансфера форварда оценивается в шесть миллионов евро.
Также отмечается, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены Алексису Санчесу, который может сменить клуб этой зимой.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне Жаба провел 20 матчей и забил три гола.
SpaMan
Кто такие Арсенал и Интер? Я что то слышал о них, но не уверен.
22:25
w77ww
Вроде не 1 апреля сегодня.
21:39
Player124
Это даже не смешно.
20:37
MMT
Кто б что не звиздел, нап очень классный. Но на замену Санчесу?
19:55
punch_s
Арсен, что с тобой? Арсен? Арсен!
19:52
Alukard1349
Интересно,а кто эти слухи распространяет,сам то в них верит)?!
19:40
snapdragon625
жабе место в питерском болоте
19:24
Русский
Тульский Арсенал, бакинский Интер...
19:22
henri71
Ну конечно, господа, кроме Жабы никто)
18:53
shpasic
вроде, не 1 апреля)
18:47