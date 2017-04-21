"Интер" проиграл борьбу за Тилеманса "Монако"

Полузащитник "Андерлехта" Юри Тилеманса с большой долей вероятности летом перейдет в "Монако". Как отмечает Football Italia, "Интер" проиграл борьбу за 19-летнего футболиста монегаскам.

Отмечается, что сегодня "Монако" и "Андерлехт" достигли договоренности о трансфере Тилеманса. Скауты "Интера" присутствовали на матче 1/4 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и бельгийцами (2:1). Всего за "Андерлехт" Тилемас провел 178 матчей во всех турнирах, в которых он забил 35 мячей и отдал 28 передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.