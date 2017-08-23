Илья Геркус: "Эдер прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что красно-зеленые нуждались в укреплении атаки, а португальский новичок Эдер соответствует требованиям команды. 29-летний нападающий арендован "Локомотивом" до конца сезона.

– Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Геркуса. – Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования – самыми высокими. Эдер – форвард с необходимыми "Локомотиву" качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне. Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в "Локо"!