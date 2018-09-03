Хенесс посоветовал "ПСЖ" уволить спортивного директора

Президент "Баварии" Ули Хенесс выступил с критикой в адрес спортивного директора "ПСЖ" Антеро Энрике. Этим летом парижане предприняли несколько попыток по покупке защитника мюнхенцев Джерома Боатенга, но они завершились неудачно.

– Я бы посоветовал "ПСЖ" заменить их спортивного директора, – цитирует Kicker Хенесса. – Этот человек служит плохой рекламой клубу. "ПСЖ" не может позволить себе держать такого спортивного директора, если хочет быть одним из лучших клубов мира.

Мы запросили 50 миллионов евро, потому что не хотели продавать Ботаенга и посчитали, что "ПСЖ" не заплатит эту сумму. Мы также хотели оказать услугу нашему тренеру, который хотел сохранить игрока.

Напомним, Боатенг выступает за "Баварию" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, стоимость 30-летнего игрока обороны составляет 45 миллионов евро.