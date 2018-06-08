"Хаддерсфилд" выкупил Конголо у "Монако"

Защитник "Монако" Теренс Конголо, который во второй половине прошедшего сезона выступал в составе "Хаддерсфилда" на правах аренды, продолжит карьеру в составе "терьеров", информирует официальный сайт клуба. 24-летний голландец подписал четырехлетний контракт с английской командой.
- Он вернулся! "Хаддерсфилд" подписал защитника Конголо Теренса на постоянной основе. Он перешел из "Монако", заключив четырехлетний контракт. Сумма выкупа не разглашается, - сообщает официальный Твиттер "терьеров".
🖊️ HE'S BACK! #htafc has completed the permanent signing of defender @KongoloTerence from @AS_Monaco on a four-year contract for an undisclosed fee!– Huddersfield Town (@htafcdotcom) 8 июня 2018 г.
👕 Terence is sporting the new @UmbroUK home kit for the 2018/19 @premierleague season.
👉 https://t.co/G5sFimzbNz (CL) pic.twitter.com/Ogc8yhTIGS
В минувшем сезоне Конголо провел 13 игр в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.