"Хаддерсфилд" выкупил Конголо у "Монако"

Защитник "Монако" Теренс Конголо, который во второй половине прошедшего сезона выступал в составе "Хаддерсфилда" на правах аренды, продолжит карьеру в составе "терьеров", информирует официальный сайт клуба. 24-летний голландец подписал четырехлетний контракт с английской командой.

- Он вернулся! "Хаддерсфилд" подписал защитника Конголо Теренса на постоянной основе. Он перешел из "Монако", заключив четырехлетний контракт. Сумма выкупа не разглашается, - сообщает официальный Твиттер "терьеров".

В минувшем сезоне Конголо провел 13 игр в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.