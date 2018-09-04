Георгий Миланов - о переходе в "Види": "Рад принять новый вызов и осуществить свою мечту"

Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов, вчера перешедший в клуб из чемпионата Венгрии "Види" (до 1 июля 2018 года носил название "Видеотон", - Прим. "СЭ"), заявил, что счастлив принять новый вызов.
- Принимайте вызовы, чтобы чувствовать радость победы. Счастлив принять этот вызов и получить возможность осуществить свою мечту в "Види". Благодарю за теплый прием! Я обязательно отплачу вам, играя всем сердцем в каждой игре. Все лучшее придет, - написал Миланов в Инстаграме.
“Accept the challenges so that you can feel the exhilaration of victory!” So glad to have my next challenge and to be able to make my next dream come true in MOL Vidi FC. Thank you for the warm welcome, I’ll be sure to repay you by playing with all my heart in every game for great wins, as you deserve, and as I always do. The best is yet to come, for sure!
Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. В составе армейцев он дважды становился чемпионом России.