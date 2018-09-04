Георгий Миланов - о переходе в "Види": "Рад принять новый вызов и осуществить свою мечту"

Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов, вчера перешедший в клуб из чемпионата Венгрии "Види" (до 1 июля 2018 года носил название "Видеотон", - Прим. "СЭ"), заявил, что счастлив принять новый вызов.

- Принимайте вызовы, чтобы чувствовать радость победы. Счастлив принять этот вызов и получить возможность осуществить свою мечту в "Види". Благодарю за теплый прием! Я обязательно отплачу вам, играя всем сердцем в каждой игре. Все лучшее придет, - написал Миланов в Инстаграме.

Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. В составе армейцев он дважды становился чемпионом России.

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