Генеральный директор "Уфы" опроверг согласование контракта с хавбеком "Прогреса"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переходе полузащитника "Прогреса" Оливера Тилла.

- Официального контракта пока нет, - сказал Газизов.

Ранее портал RTL сообщил, что 21-летний люксембуржец согласовал четырехлетний контракт с клубом.

Напомним, "Уфа" встречалась с "Прогресом" в матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы и обыграла эту команду со счетом 4:3 по сумме двух встреч.

В минувшем сезоне Тиль провел 23 матча за "Прогрес", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. (Никита АРМАНД)