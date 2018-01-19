"Фейеноорд" поздравил ван Перси с возращением домой

Нападающий Робин ван Перси в ближайшее время подпишет контракт с "Фейеноордом", информирует пресс-служба клуба. Официально договор с форвардом будет подписан в понедельник, 22 января.

Текущий сезон голландский футболист начал в "Фенербахче", за который выступал с 2015 года. Во время зимнего трансферного окна он договорился о досрочном расторжении соглашения.

Напомним, что ван Перси выступал за "Фейеноорд" с 2001 по 2004 год. В составе роттердамцев он провел 61 матч во всех турнирах и забил 14 голов.