"Фейеноорд" поздравил ван Перси с возращением домой

Нападающий Робин ван Перси в ближайшее время подпишет контракт с "Фейеноордом", информирует пресс-служба клуба. Официально договор с форвардом будет подписан в понедельник, 22 января.
Текущий сезон голландский футболист начал в "Фенербахче", за который выступал с 2015 года. Во время зимнего трансферного окна он договорился о досрочном расторжении соглашения.
Напомним, что ван Перси выступал за "Фейеноорд" с 2001 по 2004 год. В составе роттердамцев он провел 61 матч во всех турнирах и забил 14 голов.
Welcome home, Robin! 🤗– Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 19 января 2018 г.
✨ @Persie_Official ✨#RVPISBACK #Feyenoord pic.twitter.com/jCxpz2ICFU