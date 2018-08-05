Эрнесто Вальверде: "Погба? "Барселона" уважает игроков, которые находятся в других клубах"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал сообщения испанских и английских СМИ о возможном переходе в его команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. По последним данным, агент французского футболиста Мино Райола в скором будущем обсудит с руководством "красных дьяволов" трансфер своего клиента.

– Конечно же, Поль Погба – прекрасный игрок. Но мы уважительно относимся к игрокам, которые находятся в других командах. Мне нечего сказать по поводу его трансфера. Это всего-лишь слухи.

Вокруг "Барселоны" все время возникают трансферные новости. Мы уважаем игроков и клубы, за которые они играют.

Несмотря на заявление Вальверде, в прессе сообщалось, что Погба перейдет в "Барселону". В каталонском клубе он получит 8-й номер, под которым ранее играл Андрес Иньеста. Ожидается, что сумма трансфера 25-летнего полузащитника составит 112 миллионов евро (манкунианцы 2 года назад заплатили за хавбека 105 миллионов евро).

Контракт Погба с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 90 миллионов евро.

Отметим, что этим летом "Барселона" уже подписала контракты с полузащитниками Малкомом и Артуро Видалем. Бразилец, предыдущим клубом которого был "Бордо", должен был перейти в "Рому" - стороны уже объявили о трансфере. После этого каталонцы улучшили предложение и переманили 21-летнего игрока. 31-летний чилиец, в свою очередь, был близок к переходу в "Интер", но в итоге также перешел в испанский гранд.