16:23 | Футбол — Трансферы

Эрнесто Вальверде: "Барселона" купит еще нескольких игроков"


Главный тренер "Барселоны"  Эрнесто Вальверде заявил, что каталонский клуб будет приобретать новвых футболистов. Этим летом команду пополнили хавбеки Артур и Малком, а также защитник Клеман Лангле

- Мы понесли большие потери в центре поля, поэтому, вероятно, будет покупать новых игроков, - цитирует Вальверде портал Goal. - Это будет зависеть от руководства клуба, а также от доступности футболистов на рынке. 

Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. Под его руководством каталонцы выиграли чемпионат Испании в минувшем сезоне. 

 

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