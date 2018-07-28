Эрнесто Вальверде: "Барселона" купит еще нескольких игроков"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что каталонский клуб будет приобретать новвых футболистов. Этим летом команду пополнили хавбеки Артур и Малком, а также защитник Клеман Лангле.

- Мы понесли большие потери в центре поля, поэтому, вероятно, будет покупать новых игроков, - цитирует Вальверде портал Goal. - Это будет зависеть от руководства клуба, а также от доступности футболистов на рынке.

Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. Под его руководством каталонцы выиграли чемпионат Испании в минувшем сезоне.