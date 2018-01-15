"Енисей" подтвердил заинтересованность в Зотове

Директор "Енисея" Денис Рубцов подтвердил информацию "СЭ" о том, что клуб хотел бы заполучить 27-летнего полузащитника "Динамо" Александра Зотова, который не полетел с бело-голубыми на сборы в турецкий Белек. По нашим данным, красноярцы хотели бы арендовать футболиста, а в дальнейшем сохранить его в своей команде.

- Скажем так: мы бы хотели, чтобы этот игрок был у нас, - сказал Рубцов. - Но пока ни о каких переговорах речи не идет. (Андрей СИЗЯКИН)

Футболист имеет опыт работы с главным тренером "Енисея" Дмитрием Аленичевым: в 2014-2015 годах Зотов выступал под его руководством в тульском "Арсенале" и "Спартаке". В составе "Динамо" игрок в этом чемпионате России провел 14 матчей (2 гола), а также принял участие в одной встрече Кубка страны.

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