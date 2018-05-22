Экс-защитник "Зенита" Шкртел может перейти в "Рейнджерс" к Джеррарду

Новый главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард хочет видеть в своей команде двух бывших одноклубников. По информации The Scottish Sun, клуб из Глазго в летнее трансферное окно хочет приобрести у "Фенербахче" защитника Мартина Шкртела, который с 2008 по 2016 года выступал за "красных", а также арендовать у ливерпульской команды нападающего Харри Уилсона​.

Отмечается, что "Рейнджерс" потратит на покупку экс-игрока "Зенита" 2,7 миллиона фунтов стерлингов, а словаку был предложен контракт на 3 года.