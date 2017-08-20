Экс-хавбек "Локомотива" и "Ростова" может продолжить карьеру в чемпионате Грузии

Полузащитник Рэзван Кочиш заявил, что в его услугах заинтересованы грузинские клубы "Динамо" (Тбилиси) и "Самтредиа". С 2016 года румын находится в статусе свободного агента после ухода из "Чикаго".

– Сейчас я свободный агент, но у меня есть хорошие предложения от тбилисского "Динамо" и "Самтредии", – цитирует Worldsport.ge Кочиша. – Также в моих услугах заинтересован один клуб из Австралии.

Напомним, что 34-летний футболист с 2007 по 2010 год выступал за "Локомотив", а с 2011 по 2013 год защищал цвета "Ростова". В составе столичной команды хавбек выиграл Кубок России сезона-2006/07.