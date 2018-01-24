Экс-форвард "Краснодара" перейдет в китайский клуб

Сергей Новиков, агент бывшего нападающего "Краснодара" Жерара Гоу, отметил, что 29-летний игрок получил два предложения из Китая. Новиков также выразил надежду, что в конце недели футболист полетит подписывать контракт.

– Жерар Гоу получил два предложения из Китая, ждем ему визу, – цитирует Sports.Kz Новикова. – И, надеюсь, в конце недели полетим подписывать.

Напомним, что Гоу выступал за "Краснодар" в сезоне-2013/14. В семи матчах ивуариец забил два гола. Последним место работы футболиста был "Кайрат", в составе которого форвард трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.