Двамена предпочел перейти в "Леванте", а не в ЦСКА

Как стало известно "СЭ", форвард "Цюриха" и сборной Ганы Рафаэль Двамена отказался от перехода в ЦСКА. Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока, а сумма сделки составит около 6 миллионов евро.

Такое же предложение футболисту и швейцарскому клубу сделал "Леванте". В итоге Двамена, желавший продолжить карьеру в ла лиге, сделал выбор в пользу испанской команды. (Игорь НОВИКОВ)

В прошлом сезоне форвард провел за "Цюрих" 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач. Его контракт с "Цюрихом" рассчитан до лета 2020 года.