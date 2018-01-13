Донован вернулся в футбол и будет играть в Мексике

Бывший нападающий сборной США Лэндон Донован принял решение возобновить карьеру и подписал контракт с мексиканским клубом "Леон", сообщает официальный Твиттер клуба. Отметим, что 35-летний футболист во второй раз возвращается в футбол.

Ранее Донован играл за такие клубы, как "Байер", "Лос-Анджелес" и "Эвертон". За сборную США на его счету 157 игр, в которых он забил 57 мячей.