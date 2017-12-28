Дмитрий Селюк: "Уход Смолова не выгоден ни "Краснодару", ни самому Федору"

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что "Краснодару" необходимо удержать нападающего Федора Смолова в зимнее трансферное окно, если клуб хочет бороться за Лигу чемпионов. По его словам, возможный уход не выгоден и самому форварду.

– Думаю, возможный уход Смолова не выгоден ни "Краснодару", ни самому Федору, – приводят "Известия" слова Селюка. – Во-первых, на носу чемпионат мира — непонятно, сумеет ли он сразу закрепиться в новом клубе и не растерять свои нынешние качества. Во-вторых, "Краснодар" сейчас борется за Лигу чемпионов. А Смолов в этом, конечно, может очень серьезно помочь. Даже если они сейчас продадут Федора за €15 млн, это меньше той суммы, которую можно заработать, участвуя в Лиге чемпионов.