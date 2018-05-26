Деулофеу, скорее всего, покинет "Барселону" на следующей неделе

Полузащитник "Барселоны" Жерар Деулофеу с большой вероятностью покинет каталонский клуб. Как сообщает испанское издание Sport, 24-летний хавбек хочет продолжить карьеру в "Уотфорде", где он выступал на правах аренды в последние полгода.

Спортивный директор "Барселоны" Хосеп Сегура на следующей неделе планирует встретиться с президентом "шершней" Джампаоло Поццо, чтобы обсудить детали трансфера. Контракт Деулофеу с "Барселоной" рассчитан до 2019 года. В нем прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне испанский хавбек провел 7 матчей в составе "Уотфорда", отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.