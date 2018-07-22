23:49 22 июля | Футбол — Трансферы

Делали ли ЦСКА и "Локо" предложения "Уфе" по Живоглядову? - отвечает Шамиль Газизов


Генеральный директор "Уфы"  Шамиль Газизов в интервью "СЭ" заявил, что ЦСКА и "Локомотив" не делали предложений по трансферу защитника Дмитрия Живоглядова

– Правда, что ЦСКА и "Локомотив" хотят купить Живоглядова, но их предложения вас не устраивают?

– Нет, речь идет не о ЦСКА и "Локомотиве". По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные. Это несерьезно.

– Неадекватные предложения?

– Есть рынок, который определяет цену на футболиста. Вот и все. Пока мы получили несерьезные предложения по этому игроку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

 

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