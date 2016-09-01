05:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

Давид Луиз: "Рад вернуться в "Челси"

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Защитник "Челси" Давид Луиз, вернувшийся в лондонский клуб из "ПСЖ", выразил удовлетворение этим переходом. 29-летний бразилец заключил с "синими" трехлетний контракт.

– Я рад вернуться в "Челси", – приводит официальный сайт лондонцев слова Давида Луиза. – Во время моего первого пребывания в клубе у нас прекрасно шли дела, и я хочу помочь команде и Антонио Конте добиться успеха. У меня всегда были прекрасные отношения с болельщиками, и я с нетерпением жду, когда смогу надеть синюю форму и выйти на поле "Стэмфорд Бридж".

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