Давид Луиз: "Рад вернуться в "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз, вернувшийся в лондонский клуб из "ПСЖ", выразил удовлетворение этим переходом. 29-летний бразилец заключил с "синими" трехлетний контракт.

– Я рад вернуться в "Челси", – приводит официальный сайт лондонцев слова Давида Луиза. – Во время моего первого пребывания в клубе у нас прекрасно шли дела, и я хочу помочь команде и Антонио Конте добиться успеха. У меня всегда были прекрасные отношения с болельщиками, и я с нетерпением жду, когда смогу надеть синюю форму и выйти на поле "Стэмфорд Бридж".