"Челси" приобретет румынского полузащитника за 100 миллионов евро?

"Челси" может приобрести полузащитника "Стяуа" Флоринела Комана, сообщает Daily Mail. Отмечается, что технический директор команды Майкл Эменало просматривал 19-летнего игрока в матче против бухарестского "Динамо" (1:0).

Коман играет за "Стяуа" с августа этого года, куда перешел из "Вииторула" за 2 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года, а опция выкупа составляет 100 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 10 матчей в национальном чемпионате и отдал одну голевую передачу. Лучший сезон игрока был в 2016/17 годах, когда он забил 6 мячей в ворота соперников в 28 играх.