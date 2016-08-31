"Челси" подпишет Абденнура, если не сможет договориться с "ПСЖ" по Давиду Луизу

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Валенсии" Аймену Абденнуру. Лондонцы рассматривают вариант с годичной арендой 27-летнего игрока сборной Туниса. Сделка состоится в том случае, если "аристократам" не удастся подписать защитника "ПСЖ" Давида Луиза.

Ранее "Челси" предложил парижанам 32 миллиона фунтов стерлингов, но получил отказ. "ПСЖ" согласен отпустить бразильца, но хочет за него 40 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что Абденнур перешел в "Валенсию" летом 2015 года из "Монако". Защитник провел в составе "летучих мышей" 24 матча.