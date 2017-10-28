"Челси" намерен приобрести Иммобиле

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле может перейти в "Челси", сообщает The Sun. По информации источника, главный тренер "синих" Антонио Конте считает, что 27-летний игрок может составить идеальный атакующий тандем вместе с Альваро Моратой, поэтому владелец лондонцев Роман Абрамович попытается приобрести форварда.

Ранее сообщалось, что итальянец входит в сферу интересов "Шанхая Шангана".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Иммобиле провел 14 матчей, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.