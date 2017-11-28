"Челси" может купить Обамеянга зимой

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в зимнее трансферное окно может перейти в "Челси", сообщает Mirror. По информации источника, сделка может состояться из-за того, что в немецком клубе недовольны проблемами с дисциплиной у игрока.

Отмечается, что в услугах нападающего заинтересован главный тренер "синих" Антонио Конте. За счет покупки Обамеянга специалист рассчитывает повысить вариативность игры в атаке.

Ранее сообщалось, что "шмели" готовы продать габонского форварда за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Обамеянг принял участие в 19 матчах во всех клубных турнирах, забив 17 мячей и отдав 2 результативные передачи. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до конца сезона-2019/20.