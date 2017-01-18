07:52 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Брюгге" отдал Страндберга "Вестерло"

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"Вестерло" объявил об аренде у "Брюгге" нападающего Карлуша Страндберга. Как сообщает пресс-служба клуба, до конца этого сезона 20-летний экс-форвард ЦСКА будет выступать за команду из города Вестерло. Это первый трансфер клуба, идущего на предпоследнем месте в чемпионате Бельгии, этой зимой. Сегодня состоится официальная презентация игрока.

За ЦСКА форвард выступал с 2014 года, куда перешел из шведского "Хекена". В текущем сезоне чемпионата России Страндберг провел 8 матчей, в которых забил два мяча, а в этом месяце перебрался в "Брюгге". По слухам, армейцы выручили от продажи шведа примерно 1,5 миллиона евро.

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Материалы REN-TV

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