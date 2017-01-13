Олег Яровинский: "Продали Страндберга, потому что появился Чалов"

Спецкор "СЭ" поговорил с начальником селекционного отдела ЦСКА, который находится рядом с командой на сборе в Испании.

– ЦСКА не только ищет форварда, но и продает. В "Брюгге" за 1,5 миллиона евро ушел Страндберг. Почему?

– Безусловно, сделка получилась удачной. На мой взгляд, Карлуш – такой футболист, который еще остается молодым и в определенной степени у нас прогрессировал. Но когда ты приобретаешь молодых игроков, то приобретаешь, по сути, набор качеств. И как он трансформируется в реальную эффективность, это уже вопрос времени. Вы никогда не поймете этого, не взяв человека в команду, не попытавшись встроить его в схему, не поместив в определенную тренировочную интенсивность, которая в топ-клубе всегда разительно отличается от клубов поменьше.

Потому что, в противном случае, если он уже умеет все, то твоими конкурентами сразу же становятся "Манчестер Сити", "Челси", и так далее. А теперь еще и Китай. Их клубы, между прочим, неплохо работают на рынке и видят то же, что и остальные. Я бы похвалил китайцев.

Возвращаясь к интенсивности. Я вовсе не хочу сказать, что у условного "Брюгге" тренировки хуже, чем у нас. Но объективно, чем лучше футболисты собраны в команде, тем выше интенсивность, и молодой игрок обязан проявлять себя в таких условиях, что не всегда дается просто.

– Странберга получилось продать дороже, чем покупали?

– Да. Причем в разы.

– Но вот как расценивать такой трансфер? Да, что-то заработали. Но вы же его не для того брали, чтобы перепродать. Вы же надеялись, что он заиграет – а он, по сути, не заиграл.

– Безусловно. Но если никогда не рисковать и не брать таких футболистов, то никогда и не угадаешь. Подобные игроки должны быть. Люди, выходящие на 10, 15, 20 минут, они подпирают основу и создают конкуренцию. Не забывайте и о том, что мы продали Страндберга в том числе потому, что в прошлом году у нас появился российский, молодой нападающий. Федор Чалов. (Дмитрий СИМОНОВ)

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