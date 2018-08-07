"Борнмут" подписал хавбека Лерму за рекордные деньги

"Борнмут" объявил о подписании полузащитника "Леванте" Джефферсона Лермы. Как сообщали британские СМИ, "вишни" заплатили за 23-летнего колумбийца 28 миллионов евро - это самое дорогостоящее приобретение в истории клуба.

Контракт футболиста с "Борнмутом" рассчитан на 5 лет.

В минувшем сезоне Лерма принял участие в 28 матчах в составе "Леванте" и отметился 1 результативной передачей.