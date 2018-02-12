Борис Чухлов: "Зениту" в первую очередь необходим игрок вроде Глушакова"

Экс-футболист "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал информацию о возможном переходе Самира Насри и Эльмира Набиуллина в петербургскую команду. Чухлов отметил, что "Зениту" в первую очередь необходим футболист, способный повести команду за собой.

– Верите в переход француза? Сможет ли он принести пользу команде?

– Не могу говорить однозначно. Не получится ли прошлогодней ситуации, когда у команды в обойме было 30 игроков, половина из которых были недовольны своим положением. В результате многие покинули команду. Считаю, что "Зениту" в первую очередь необходим футболист вроде Глушакова. Футболист, способный завести команду, вести ее вперед в трудный момент и сыграть за счет своей харизмы. После ухода Халка и Данни у "Зенита" нет футболиста, который мог бы сам повести остальных за собой.

– Есть ли необходимость в подписании Эльмира Набиуллина? Ведь на его позицию в команде есть как минимум два игрока – Кришито и Жирков…

– Я об этом же и говорю. Оздоев уже, видимо, подписан. Теперь слухи про Набиуллина. Получается так, что мы ослабляем другие команды. Яркий пример – Бухаров. Парень играл, забивал, а потом в "Зените" потерялся на четыре года. Уехал из Петербурга и снова набрал кондиции. Хорошая обойма – это 15-16 человек, а не 30.

– Чего ждете от противостояния с "Селтиком"?

– Здесь все просто: если команда выступит удачно, ее будут хвалить. Если нет, будут говорить о том, что она еще полностью не готова к сезону. Мы же переходили на другую систему именно для того, чтобы улучшить результаты в еврокубках. А получается так, что первая официальная игра в новом году – плей– офф Лиги Европы. Да, "Зенит" сыграл много товарищеских матчей, в которых выигрывал и забивал. Но не стоит забывать, что официальные матчи – это совершенно другой уровень сопротивления. Мне трудно что– то предсказывать. Не исключаю варианта, при котором на кураже "Зенит" сможет выиграть первый матч, а потом провалиться в Петербурге. (Александр РЯБОВОЛ)