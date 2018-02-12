17:32 | Футбол — Трансферы

Борис Чухлов: "Зениту" в первую очередь необходим игрок вроде Глушакова"

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Экс-футболист "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал информацию о возможном переходе Самира Насри и Эльмира Набиуллина в петербургскую команду. Чухлов отметил, что "Зениту" в первую очередь необходим футболист, способный повести команду за собой.

– Верите в переход француза? Сможет ли он принести пользу команде?

– Не могу говорить однозначно. Не получится ли прошлогодней ситуации, когда у команды в обойме было 30 игроков, половина из которых были недовольны своим положением. В результате многие покинули команду. Считаю, что "Зениту" в первую очередь необходим футболист вроде Глушакова. Футболист, способный завести команду, вести ее вперед в трудный момент и сыграть за счет своей харизмы. После ухода Халка и Данни у "Зенита" нет футболиста, который мог бы сам повести остальных за собой.

– Есть ли необходимость в подписании Эльмира Набиуллина? Ведь на его позицию в команде есть как минимум два игрока – Кришито и Жирков

– Я об этом же и говорю. Оздоев уже, видимо, подписан. Теперь слухи про Набиуллина. Получается так, что мы ослабляем другие команды. Яркий пример – Бухаров. Парень играл, забивал, а потом в "Зените" потерялся на четыре года. Уехал из Петербурга и снова набрал кондиции. Хорошая обойма – это 15-16 человек, а не 30.

– Чего ждете от противостояния с "Селтиком"?

– Здесь все просто: если команда выступит удачно, ее будут хвалить. Если нет, будут говорить о том, что она еще полностью не готова к сезону. Мы же переходили на другую систему именно для того, чтобы улучшить результаты в еврокубках. А получается так, что первая официальная игра в новом году – плей– офф Лиги Европы. Да, "Зенит" сыграл много товарищеских матчей, в которых выигрывал и забивал. Но не стоит забывать, что официальные матчи – это совершенно другой уровень сопротивления. Мне трудно что– то предсказывать. Не исключаю варианта, при котором на кураже "Зенит" сможет выиграть первый матч, а потом провалиться в Петербурге. (Александр РЯБОВОЛ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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qslwwne5yntfx

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:57

Веравалер

Хе-хе.. Бывает, правда, крайне редко, когда из поганых болот раздаётся что-то умное и честное...

19:51

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Г-н Чухлов считает что в зените видимо нет ни директоров ни менеджеров ни тренерского штаба и его бесценное мнение кому-то интересно. И таких "чухловых" пол газеты

19:47

Alexthegreat31

Самое главное, что Зенит не нуждается в этих дубильных комментах, которые ты тут оставляешь в силу своей ущербности

19:20

Нефилим

Косоногий костолом со страшной рожей? Зенит явно в таком нуждается))))

19:10

Jean4

Так вся тактика политпроекта в том и заключается, чтобы ослабить конкурентов. Пусть лучше у них лавке сидит, чем играет в другой команде.

18:48

Доктор_Хряк

Борис Чухлов должен знать - что место немытой Зинаиде - это пердифф навечно. Ведь именно благодаря немытой Зинаиде их питерским руководителям наш футбол и наш спорт продолжает разваливаться. ЗЫ: А уж про нашу экономику я лучше промолчу) Айфончики, одни айфончики )))

18:23

вэняляйнэн

=Ведь на его позицию в команде есть как минимум два игрока – Кришито и Жирков… – Я об этом же и говорю. =================================== Кришито летом уходит по окончанию контракта. Жирков привычно травмируется, что у него каждый сезон. Чухлов ругает руководство Зенита, что на правом фланге защиты некому играть. И ведь будет прав.

18:19

serik700

Ну сколько уже можно с этим Глушаковым, как с писаной торбой носиться? Сам же дальше сказал такие как Халк или Дани. Зачем надо было Глушакова приплетать.

18:15

super_bear

Кто? ))

18:11

баламошка

Забирайте. За 70 лямов.

18:11

serzheo

Глушаков?... Аж кофе в горле встал.

17:53

Serenky25

shpasic__Согласен. Дзюба мог бы, но своим он там не стал.

17:52

Хома Сапиенс

Дзюба у Луческу капитанил. И результаты у Мирчи были так-то получше чем у этого набриолиненного Манчини.

17:51

shpasic

так был уже такой - Дзюба, но от него поспешили избавиться.

17:47

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