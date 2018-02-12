Борис Чухлов: "Зениту" в первую очередь необходим игрок вроде Глушакова"

Экс-футболист "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал информацию о возможном переходе Самира Насри и Эльмира Набиуллина в петербургскую команду. Чухлов отметил, что "Зениту" в первую очередь необходим футболист, способный повести команду за собой.
– Верите в переход француза? Сможет ли он принести пользу команде?
– Не могу говорить однозначно. Не получится ли прошлогодней ситуации, когда у команды в обойме было 30 игроков, половина из которых были недовольны своим положением. В результате многие покинули команду. Считаю, что "Зениту" в первую очередь необходим футболист вроде Глушакова. Футболист, способный завести команду, вести ее вперед в трудный момент и сыграть за счет своей харизмы. После ухода Халка и Данни у "Зенита" нет футболиста, который мог бы сам повести остальных за собой.
– Есть ли необходимость в подписании Эльмира Набиуллина? Ведь на его позицию в команде есть как минимум два игрока – Кришито и Жирков…
– Я об этом же и говорю. Оздоев уже, видимо, подписан. Теперь слухи про Набиуллина. Получается так, что мы ослабляем другие команды. Яркий пример – Бухаров. Парень играл, забивал, а потом в "Зените" потерялся на четыре года. Уехал из Петербурга и снова набрал кондиции. Хорошая обойма – это 15-16 человек, а не 30.
– Чего ждете от противостояния с "Селтиком"?
– Здесь все просто: если команда выступит удачно, ее будут хвалить. Если нет, будут говорить о том, что она еще полностью не готова к сезону. Мы же переходили на другую систему именно для того, чтобы улучшить результаты в еврокубках. А получается так, что первая официальная игра в новом году – плей– офф Лиги Европы. Да, "Зенит" сыграл много товарищеских матчей, в которых выигрывал и забивал. Но не стоит забывать, что официальные матчи – это совершенно другой уровень сопротивления. Мне трудно что– то предсказывать. Не исключаю варианта, при котором на кураже "Зенит" сможет выиграть первый матч, а потом провалиться в Петербурге. (Александр РЯБОВОЛ)
- Александр Бухаров (футбол)
- Денис Глушаков
- Зенит СПб
- Данни
- Самир Насри
- Селтик
- Юрий Жирков
- Доменико Кришито
- Халк
- Эльмир Набиуллин
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:57
Веравалер
Хе-хе.. Бывает, правда, крайне редко, когда из поганых болот раздаётся что-то умное и честное...
19:51
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Г-н Чухлов считает что в зените видимо нет ни директоров ни менеджеров ни тренерского штаба и его бесценное мнение кому-то интересно. И таких "чухловых" пол газеты
19:47
Alexthegreat31
Самое главное, что Зенит не нуждается в этих дубильных комментах, которые ты тут оставляешь в силу своей ущербности
19:20
Нефилим
Косоногий костолом со страшной рожей? Зенит явно в таком нуждается))))
19:10
Jean4
Так вся тактика политпроекта в том и заключается, чтобы ослабить конкурентов. Пусть лучше у них лавке сидит, чем играет в другой команде.
18:48
Доктор_Хряк
Борис Чухлов должен знать - что место немытой Зинаиде - это пердифф навечно. Ведь именно благодаря немытой Зинаиде их питерским руководителям наш футбол и наш спорт продолжает разваливаться. ЗЫ: А уж про нашу экономику я лучше промолчу) Айфончики, одни айфончики )))
18:23
вэняляйнэн
=Ведь на его позицию в команде есть как минимум два игрока – Кришито и Жирков… – Я об этом же и говорю. =================================== Кришито летом уходит по окончанию контракта. Жирков привычно травмируется, что у него каждый сезон. Чухлов ругает руководство Зенита, что на правом фланге защиты некому играть. И ведь будет прав.
18:19
serik700
Ну сколько уже можно с этим Глушаковым, как с писаной торбой носиться? Сам же дальше сказал такие как Халк или Дани. Зачем надо было Глушакова приплетать.
18:15
super_bear
Кто? ))
18:11
баламошка
Забирайте. За 70 лямов.
18:11
serzheo
Глушаков?... Аж кофе в горле встал.
17:53
Serenky25
shpasic__Согласен. Дзюба мог бы, но своим он там не стал.
17:52
Хома Сапиенс
Дзюба у Луческу капитанил. И результаты у Мирчи были так-то получше чем у этого набриолиненного Манчини.
17:51
shpasic
так был уже такой - Дзюба, но от него поспешили избавиться.
17:47