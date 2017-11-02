"Бавария" претендует на Дракслера

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может вернуться в Германию. Как сообщает Bild, интерес к нему проявляет "Бавария". Парижане будут готовы продать хавбека, чтобы остаться в рамках финансового fair play после дорогостоящих покупок Неймара и Кильяна Мбаппе. После их прихода Дракслер потерял место в основном составе и провел в чемпионате Франции 9 матчей, забив один гол в нынешнем сезоне. Дракслер перебрался в "ПСЖ" из "Вольфсбурга" в прошлом сезоне.

Интерес к нему подтвердил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

– Хорошие немецкие игроки всегда имели для "Баварии" фундаментальное значение и всегда нам были интересны, – подчеркнул он.