"Бавария" не отдаст Тиагу Алькантару "Барселоне" меньше чем за 90 миллионов евро

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара может перейти в "Барселону". Каталонцы хотят предстоящим летом вернуть своего воспитанника, однако, согласно Sport.es, мюнхенцы готовы расстаться с хавбеком только за 90 миллионов евро.

Отмечается, что "Бавария" не хочет расставаться с испанцем. Более того, стороны ведут переговоры о продлении контракта.

25-летний игрок покинул сине-гранатовых летом 2013 года на правах свободного агента. Его контракт с мюнхенцами действует до июня 2019 года.