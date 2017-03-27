12:56 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Бавария" не отдаст Тиагу Алькантару "Барселоне" меньше чем за 90 миллионов евро

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Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара может перейти в "Барселону". Каталонцы хотят предстоящим летом вернуть своего воспитанника, однако, согласно Sport.es, мюнхенцы готовы расстаться с хавбеком только за 90 миллионов евро.

Отмечается, что "Бавария" не хочет расставаться с испанцем. Более того, стороны ведут переговоры о продлении контракта.

25-летний игрок покинул сине-гранатовых летом 2013 года на правах свободного агента. Его контракт с мюнхенцами действует до июня 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bezik

Почему б 105 не попросить. Чего уж там? Не хотят рекорд МЮ перебить что ли?

13:27

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