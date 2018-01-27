"Барселона" заплатит 30 миллионов евро за игрока "Гремиу"

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Гремиу" Артура Рамоса, сообщает UOL Esporte. Ожидается, что представители клубов встретятся уже на этой неделе, чтобы договориться об условиях трансфера.

За 21-летнего футболиста "Барса" готова заплатить 30 миллионов евро. Эта сумма пойдет на приобретение 60 процентов прав на игрока, которыми владеет "Гремиу". Артур останется в клубе до лета и, скорее всего, перейдет в "Барселону" в июле или в конце 2018 года.

В этом сезоне он провел 28 матчей в чемпионате и забил один мяч. Всего на его счету 40 игр за клуб.