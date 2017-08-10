"Барселона" вместо Дембеле может купить Ди Марию или Феррейра-Карраско

"Барселона" рассматривает варианты усиления на случай, если не удастся заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонцы попробуют в таком случае подписать полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию. 29-летний аргентинец в прошлом выступал за "Реал".

Также рассматривается вариант с покупкой у "Атлетико" Янника Феррейра-Карраско. Сумма отступных за бельгийца составляет 100 миллионов евро.