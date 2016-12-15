"Барселона" следит за Мариу Фернандесом

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес попал в сферу интересов "Барселоны", утверждает sport.es. Каталонцы ищут варианты укрепления флангов и рассматривают в том числе кандидатуру армейца, недавно получившего российский паспорт. Правда, приоритетным вариантом для сине-гранатовых все равно остается Жоау Канселу из "Валенсии".

Также скауты "Барселоны" просматривают защитника "Ромы" Бруну Переса и игрока "Монако" Джибриля Сидибе. Кроме того, в сферу интересов клуба входит и Виктор Мозес из "Челси".

26-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 15 миллионов евро.