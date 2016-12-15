13:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Барселона" следит за Мариу Фернандесом

0
0
0
7

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес попал в сферу интересов "Барселоны", утверждает sport.es. Каталонцы ищут варианты укрепления флангов и рассматривают в том числе кандидатуру армейца, недавно получившего российский паспорт. Правда, приоритетным вариантом для сине-гранатовых все равно остается Жоау Канселу из "Валенсии".

Также скауты "Барселоны" просматривают защитника "Ромы" Бруну Переса и игрока "Монако" Джибриля Сидибе. Кроме того, в сферу интересов клуба входит и Виктор Мозес из "Челси".

26-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Опрос

Сможет ли Мариу Фернандес, на ваш взгляд, заиграть в "Барселоне"?
голосовать
0
0
0
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Константин Срулевич Наумов

И Головина ещё продать - и можно ехать в ФНЛ.

16:02

Igocha

утка 100%, такая же как Жирков в обмен на Бокетти

15:15

васятка

Угу,следит,не дай боже он к ним засобирается.

14:15

deathkid12

90% утка. С гражданством Бразилия/Россия, чтобы приехать в Испанию, нужно быть Неймаром. Ограничение на игроков без гражданства ЕС там никто не отменял, а Мариу слишком стар, чтобы пройти "на перспективу".

14:14

Мамелюк

чего то дешево 15 лямов

14:12

Семь ветров

Главный плюс Фернандеса - российский паспорт, вдруг лимит на нерусских введут в Ла Лиге, по нынешним временам ничего исключать нельзя. Главный минус - рабство у гинера, придется после перехода паршиво играть и возвращаться в аренду...

14:02

shpasic

хочет его отправить против Динамо играть на новом стадионе?)))

13:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ