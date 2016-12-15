"Барселона" следит за Мариу Фернандесом

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес попал в сферу интересов "Барселоны", утверждает sport.es. Каталонцы ищут варианты укрепления флангов и рассматривают в том числе кандидатуру армейца, недавно получившего российский паспорт. Правда, приоритетным вариантом для сине-гранатовых все равно остается Жоау Канселу из "Валенсии".
Также скауты "Барселоны" просматривают защитника "Ромы" Бруну Переса и игрока "Монако" Джибриля Сидибе. Кроме того, в сферу интересов клуба входит и Виктор Мозес из "Челси".
26-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 15 миллионов евро.
Константин Срулевич Наумов
И Головина ещё продать - и можно ехать в ФНЛ.
16:02
Igocha
утка 100%, такая же как Жирков в обмен на Бокетти
15:15
васятка
Угу,следит,не дай боже он к ним засобирается.
14:15
deathkid12
90% утка. С гражданством Бразилия/Россия, чтобы приехать в Испанию, нужно быть Неймаром. Ограничение на игроков без гражданства ЕС там никто не отменял, а Мариу слишком стар, чтобы пройти "на перспективу".
14:14
Мамелюк
чего то дешево 15 лямов
14:12
Семь ветров
Главный плюс Фернандеса - российский паспорт, вдруг лимит на нерусских введут в Ла Лиге, по нынешним временам ничего исключать нельзя. Главный минус - рабство у гинера, придется после перехода паршиво играть и возвращаться в аренду...
14:02
shpasic
хочет его отправить против Динамо играть на новом стадионе?)))
13:51