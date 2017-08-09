"Барселона" получила от Сери согласие на переход

"Барселона" на следующей неделе попытается подписать полузащитника "Ниццы" Жана Микаэля Сери. Как сообщает sport.es, представители каталонского клуба связывались с агентом игрока, который подтвердил желание Сери перейти в "Барселону". Осталось договориться с "Ниццей".
По данным источника, пока приоритетом "Барселоны" является поиск замены Неймару, после чего клуб займется трансфером Сери.
alan77
Согласие многие кто давал,а воз и ныне там...вы особо не торопитесь,ближе к зиме что-нибудь прояснится...переговорщики хреновы
13:44