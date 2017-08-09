11:33 | Футбол — Трансферы

"Барселона" получила от Сери согласие на переход

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"Барселона" на следующей неделе попытается подписать полузащитника "Ниццы" Жана Микаэля Сери. Как сообщает sport.es, представители каталонского клуба связывались с агентом игрока, который подтвердил желание Сери перейти в "Барселону". Осталось договориться с "Ниццей".

По данным источника, пока приоритетом "Барселоны" является поиск замены Неймару, после чего клуб займется трансфером Сери.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alan77

Согласие многие кто давал,а воз и ныне там...вы особо не торопитесь,ближе к зиме что-нибудь прояснится...переговорщики хреновы

13:44