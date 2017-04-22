"Барселона" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Орье

"Барселона" хочет приобрести в летнее трансферное окно защитника "ПСЖ" Сержа Орье, утверждает L'Equipe. Французский клуб рассчитывает получить за 24-летнего ивуарийца не менее 20 миллионов евро. Однако в первую очередь парижане намерены удержать игрока в клубе, предложив ему улчешнный трехлетний контракт. Сам же Орье устал от критики в свой адрес со стороны СМИ, поэтому задумывается над сменой команды.

Ранее появилась информация, что интерес к игроку сборной Кот-д'Ивуара проявляет "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне защитник сыграл в 28 матчах и сделал 5 голевых передач.