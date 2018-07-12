"Барселона" объявила о трансфере Лангле за 35,9 миллионов евро

"Барселона" объявила о переходе 23-летнего защитника "Севильи" Клемана Лангле. Сине-гранатовые выплатили за француза отступные в размере 35,9 миллионов евро.
Лангле подписал контракт с "Барселоной" до 30 июня 2023 года. Сумма отступных - 300 миллионов евро.
Напомним, Лангле перешел в "Севилью" в январе 2017 года из "Нанси" за 5 миллионов евро. В сезоне-2017/18 игрок сыграл за испанский клуб в 54 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
👋 Bienvenue @clement_lenglet!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2018 г.
🔵🔴 Welcome to Barça!
⚽️ #EnjoyLenglet
😃 #EnjoyBarça pic.twitter.com/NS0IFa7KwJ