"Барселона" объявила о трансфере Лангле за 35,9 миллионов евро

"Барселона" объявила о переходе 23-летнего защитника "Севильи" Клемана Лангле. Сине-гранатовые выплатили за француза отступные в размере 35,9 миллионов евро.



Лангле подписал контракт с "Барселоной" до 30 июня 2023 года. Сумма отступных - 300 миллионов евро.



Напомним, Лангле перешел в "Севилью" в январе 2017 года из "Нанси" за 5 миллионов евро. В сезоне-2017/18 игрок сыграл за испанский клуб в 54 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.