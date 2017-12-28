"Барселона" может купить Ди Марию вместо Коутинью

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария может покинуть команду в январе. Как сообщает A Bola, "Барселона" намерена провести переговоры по трансферу 29-летнего аргентинца.
По данным источника, за Ди Марию каталонцы готовы предложить 45 миллионов евро с бонусами в зависимости от выступления игрока. Ди Мария является альтернативой Филиппе Коутинью, которого не хочет отпускать "Ливерпуль".
Очень плохой мальчик
Вы уже достали с этим Коутинью.Сколько можно,"перейдет, не перейдет"?
13:49
shpasic
на самом деле Федю Смолова купят.
12:50
Stiffupperlip
Зачем Барсе предпенсионер? Своих достаточно.
11:15
Serenky25
Сериал Просто Мария
10:37
Alexa1977
Ди Мария уже прошлое,Коутинью будущее Барсы.
10:32
Nikko45
По-моему Ди Мария Барселоне не нужен, у него манера игры другая, не барселоновская.
10:24