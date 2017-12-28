"Барселона" может купить Ди Марию вместо Коутинью

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария может покинуть команду в январе. Как сообщает A Bola, "Барселона" намерена провести переговоры по трансферу 29-летнего аргентинца.

По данным источника, за Ди Марию каталонцы готовы предложить 45 миллионов евро с бонусами в зависимости от выступления игрока. Ди Мария является альтернативой Филиппе Коутинью, которого не хочет отпускать "Ливерпуль".