10:11 | Футбол — Трансферы

"Барселона" может купить Ди Марию вместо Коутинью

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Полузащитник "ПСЖ"  Анхель Ди Мария может покинуть команду в январе. Как сообщает A Bola, "Барселона" намерена провести переговоры по трансферу 29-летнего аргентинца.

По данным источника, за Ди Марию каталонцы готовы предложить 45 миллионов евро с бонусами в зависимости от выступления игрока. Ди Мария является альтернативой Филиппе Коутинью, которого не хочет отпускать "Ливерпуль".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Очень плохой мальчик

Вы уже достали с этим Коутинью.Сколько можно,"перейдет, не перейдет"?

13:49

shpasic

на самом деле Федю Смолова купят.

12:50

Stiffupperlip

Зачем Барсе предпенсионер? Своих достаточно.

11:15

Serenky25

Сериал Просто Мария

10:37

Alexa1977

Ди Мария уже прошлое,Коутинью будущее Барсы.

10:32

Nikko45

По-моему Ди Мария Барселоне не нужен, у него манера игры другая, не барселоновская.

10:24